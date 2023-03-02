Неманя Бьелица может дебютировать в сезоне в матче с «Виртусом»
Форвард «Фенербахче» Неманя Бьелица близок к возвращению на площадку.
Бьелица, который не провел ни одного матча в сезоне-22/23 из-за травмы икроножной мышцы левой ноги и последующих осложнений, может дебютировать в сезоне в матче Евролиги с «Виртусом» в пятницу.
Бьелица тренировался с турецкой командой на протяжении двух последних недель.
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