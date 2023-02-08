Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит Матч всех звезд из-за травмы

Теги травмы Бруклин Жак Вон НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит предстоящий Матч всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дюрэнт продолжает восстанавливаться после растяжения внутренней боковой связки правого колена. Ожидается, что он вернется в состав команды после перерыва на Матч звезд.

По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, сроки возвращения Дюрэнта не установлены.

Дюрэнт был выбран в качестве стартового игрока Матча всех звезд по итогам голосования болельщиков. Кто его заменит, пока неизвестно.

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5 комментариев

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Artur Prokopchuk
Ответ I'mNotChrisPaul
четвертый подряд
я не точно выразился. Действительно 4-й подряд, но я имел ввиду, что он пропустит 3-й алл-стар в котором он именно был выбран на матч. В 20-м то он полностью пропускал сезон.
0
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0
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I'mNotChrisPaul
Ответ Artur Prokopchuk
ну вот и Эмбид попадет в старт. А КД из-за травм уже 3-й подряд Алл-стар пропускает
четвертый подряд
+3
0
+3
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Даши Жапов
Ну вот и место для Хардена освободилось, раньше времени ныть начал...
+1
0
+1
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Artur Prokopchuk
ну вот и Эмбид попадет в старт. А КД из-за травм уже 3-й подряд Алл-стар пропускает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Душевной травмы*
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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