Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит Матч всех звезд из-за травмы
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит предстоящий Матч всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Дюрэнт продолжает восстанавливаться после растяжения внутренней боковой связки правого колена. Ожидается, что он вернется в состав команды после перерыва на Матч звезд.
По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, сроки возвращения Дюрэнта не установлены.
Дюрэнт был выбран в качестве стартового игрока Матча всех звезд по итогам голосования болельщиков. Кто его заменит, пока неизвестно.
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