Главный тренер « » Жак Вон признал, что ему будет непросто находить много игровых минут для после обмена звездных и , которые стягивали на себя внимание защиты соперника.

Симмонс отыграл всего 13 минут – второй наименьший результат австралийца в сезоне – со скамейки запасных в матче против «Нью-Йорка» (106:124) в понедельник.

«Нам предстоит проделать работу в этом направлении. Необходимо смотреть на то, как потенциально могут выглядеть наши пятерки. Если поставить еще одного большого игрока рядом с Беном, то нужно выяснять, как будет обстоять дело с пространством вокруг него. Если же вы поставите рядом с ним второго плеймейкера, то важно знать, как Бен смотрится без мяча. Если же выпускать Бена в маленькой пятерке, надо смотреть, как будет обстоять дело с подбором.

Таким образом, перед нами стоят задачи и вызовы. Мы будем решать их. Мы разберемся. У нас есть необходимы кадры, чтобы разобраться с этим. Мы видим проблемы, которые надо решать, и будем заниматься этим», – заявил Вон.

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