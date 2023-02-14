Жак Вон: «Бруклину» предстоит разобраться, как использовать Бена Симмонса после ухода Ирвинга и Дюрэнта»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон признал, что ему будет непросто находить много игровых минут для Бена Симмонса после обмена звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые стягивали на себя внимание защиты соперника.

Симмонс отыграл всего 13 минут – второй наименьший результат австралийца в сезоне – со скамейки запасных в матче против «Нью-Йорка» (106:124) в понедельник.

«Нам предстоит проделать работу в этом направлении. Необходимо смотреть на то, как потенциально могут выглядеть наши пятерки. Если поставить еще одного большого игрока рядом с Беном, то нужно выяснять, как будет обстоять дело с пространством вокруг него. Если же вы поставите рядом с ним второго плеймейкера, то важно знать, как Бен смотрится без мяча. Если же выпускать Бена в маленькой пятерке, надо смотреть, как будет обстоять дело с подбором.

Таким образом, перед нами стоят задачи и вызовы. Мы будем решать их. Мы разберемся. У нас есть необходимы кадры, чтобы разобраться с этим. Мы видим проблемы, которые надо решать, и будем заниматься этим», – заявил Вон.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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4 комментария

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Райли Карри
Слишком много внимания переоцененному товарищу без броска но с ранимой психикой
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терминатор киборгов
не "как использовать", а "куда спихнуть"
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frenemy
13 МИНУТ КАРЛ
Человек проигрывает минуты ротации сырому второгодке, который большую часть сезона провел в глиге и не может ни одного мяча выловить из пикнрола
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Алексей Водонос
Му-ха-ха! И это за 40 мильёнов долларов в год...
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