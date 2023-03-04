Защитник «Атланты» обновил карьерный рекорд по очкам в матче с « » (129:111).

Мюррэй набрал 41 очко, реализовав 17 из 22 с игры (5 из 5 из-за дуги) за 34 минуты.

В активе Деджонте также 5 подборов, 6 передач и 1 перехват.

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