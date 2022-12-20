Мюррэй и Коллинз вернулись в состав «Атланты» после травм. Деджонте исполнил победные штрафные за 1,3 секунды до сирены

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Защитник Деджонте Мюррэй и форвард Джон Коллинз восстановились после травм и вернулись в состав «Атланты» в матче с «Орландо» (126:125).

Мюррэй и Коллинз не играли из-за повреждений голеностопных суставов, Деджонте пропустил 5 встреч, Джон – 8.

Коллинз набрал 12 очков, 7 подборов и 3 передачи, Мюррэй – 17 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. 

Мюррэй стал автором двух победных штрафных на последних секундах.

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3 комментария

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kisliy33
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Атланта чуть не отдала матч, повезло с фолами (Банкеро нуб конечно, зачем фолил неясно).
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Лебарь
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Fronda
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На последней секунде был детсадовский фол от Банкеро на Мюррее, который вынужденно делал довольно сложный бросок. С огромной долей вероятности он бы его не попал. Зачем надо было туда лезть, знает только сам Банкеро. Молодежь все-таки молодежь. Справедливости ради в финальные 3 минуты Атланта заходила с преимуществом 124-112. Умудриться проиграть следующий отрезок 0-13 - надо сильно постараться. В итоге 124-125 и 3 секунды на спасение. Спасибо, что арбитр оказался зрячим. Иначе так бы все и закончилось поражением. Мэджик - мощь. Даже в проигранной встрече умудрились дожить до полновесных шансов на победу. Атланта была лучше по игре и заслужила успех. Но тут ровно тот случай, когда логичный итог исходя из финальных секунд вовсе не стал логичным.
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