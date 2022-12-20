Мюррэй и Коллинз вернулись в состав «Атланты» после травм. Деджонте исполнил победные штрафные за 1,3 секунды до сирены
Защитник Деджонте Мюррэй и форвард Джон Коллинз восстановились после травм и вернулись в состав «Атланты» в матче с «Орландо» (126:125).
Мюррэй и Коллинз не играли из-за повреждений голеностопных суставов, Деджонте пропустил 5 встреч, Джон – 8.
Коллинз набрал 12 очков, 7 подборов и 3 передачи, Мюррэй – 17 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Мюррэй стал автором двух победных штрафных на последних секундах.
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