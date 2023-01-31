Дэмиан Лиллард набрал 42 очка в дуэли с Деджонте Мюррэем из «Атланты»

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«Портленд» в понедельник одержал победу над «Атлантой» со счетом 129:125.

На счету лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда 42 очка и 6 передач при 10 из 21 с игры и 17 из 17 с линии.

В составе «Хоукс» Лилларду противостоял Деджонте Мюррэй, который набрал 40 очков, 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 13 из 26 с игры и 9 из 9 с линии.

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