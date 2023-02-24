Андрей Печкин перешел из «Автодора» в МБА

Тяжелый форвард Андрей Печкин (21 год, 206 см) перешел из « » в МБА.

Печкин всю профессиональную карьеру провел в саратовском клубе. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах молодежной Лиги ВТБ, набирая в среднем 12,7 очка, 6,3 подбора и 1,1 передачи.

В 7 матчах Лиги ВТБ Печкин набирал в среднем 1,7 очка и 0,6 подбора за 6 минут на паркете.

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