Андрей Печкин перешел из «Автодора» в МБА

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ МБА Андрей Печкин Баскетбол

Тяжелый форвард Андрей Печкин (21 год, 206 см) перешел из «Автодора» в МБА.

Печкин всю профессиональную карьеру провел в саратовском клубе. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах Единой молодежной Лиги ВТБ, набирая в среднем 12,7 очка, 6,3 подбора и 1,1 передачи.

В 7 матчах Лиги ВТБ Печкин набирал в среднем 1,7 очка и 0,6 подбора за 6 минут на паркете.

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