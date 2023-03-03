Джастин Роберсон временно покинул Россию по семейным обстоятельствам

Разыгрывающий «Пармы» временно покинул Россию и улетел в США по семейным обстоятельствам, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Пермский клуб отпустил игрока в связи со смертью его старшего брата.

Роберсон узнал о трагедии перед матчем против «Автодора» 26 февраля (83:91). Руководство клуба попросило игрока провести матч. Американец сыграл 28 минут, набрав 16 очков.

Роберсон должен вернуться в расположение команды в ближайшее время.

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