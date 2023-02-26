Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Парма» сыграет с «Автодором»

В воскресенье, 26 февраля, после паузы продолжится второй этап регулярного чемпионата лиги ВТБ.

В группе А УНИКС примет в Казани «Зенит» из Санкт-Петербурга. В матче группы Б пермская «Парма» сыграет дома с саратовским «Автодором»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 25-2, – 23-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.

Группа Б

Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 11-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, – 5-20, Минск – 1-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023