Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Парма» сыграет с «Автодором»
В воскресенье, 26 февраля, после паузы продолжится второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В группе А УНИКС примет в Казани «Зенит» из Санкт-Петербурга. В матче группы Б пермская «Парма» сыграет дома с саратовским «Автодором»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 23-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.
Группа Б
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.00, «УДС Молот»
Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 11-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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