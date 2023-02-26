Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Парма» сыграет с «Автодором»

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В воскресенье, 26 февраля, после паузы продолжится второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В группе А УНИКС примет в Казани «Зенит» из Санкт-Петербурга. В матче группы Б пермская «Парма» сыграет дома с саратовским «Автодором»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

УНИКС – Зенит
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 23-3, Зенит – 18-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.

Группа Б

Парма-Пари – Автодор
Дата проведения
26 февраля, 15.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 11-14, Самара – 11-15, Автодор – 10-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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diter
Чудеса планирования. У ЦСКА последняя игра была 15 февраля, следующая - 2 марта.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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