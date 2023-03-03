«Парма» пообещала лишить игроков и тренеров месячной зарплаты за невыход в плей-офф

Теги фото Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Руководство пермской «Пармы» предупредило игроков и тренеров команды о санкциях за неудовлетворительные результаты по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Портал «Чемпионат» опубликовал фотографию объявления, которое висит в офисе клуба.

«В случае если команда по результатам регулярного сезона Единой лиги ВТБ не попадет в плей-офф, вся команда, включая тренерский штаб, будет оштрафована на одну месячную зарплату.

В случае выхода в плей-офф с восьмого места штраф составит половину месячной зарплаты.

Предупреждение вывесить в раздевалке и тренировочном зале для ознакомления», — говорится в документе.

Текст был переведен на английский язык, чтобы легионеры «Пармы» также могли ознакомиться с предупреждением.

На данный момент «Парма» занимает 2-е место в группе «Б» с результатом 11-15. «Самара» – на 1-м месте (12-16), «Автодор» – на 3-м (11-16).

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3 комментария

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NoNameVins
Прсто решили без видео и без раздевалки)
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Сергей Поляков
Да попадут они туда.Другое дело,что вылетят сразу.
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Сергей Орлов
Если не предусмотрено контрактом - получите кучу судебных исков и все их благополучно проиграете, к тому же потом в вашу "команду" вообще никто не поедет.
+12
-3
+9
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