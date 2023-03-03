«Парма» пообещала лишить игроков и тренеров месячной зарплаты за невыход в плей-офф
Руководство пермской «Пармы» предупредило игроков и тренеров команды о санкциях за неудовлетворительные результаты по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Портал «Чемпионат» опубликовал фотографию объявления, которое висит в офисе клуба.
«В случае если команда по результатам регулярного сезона Единой лиги ВТБ не попадет в плей-офф, вся команда, включая тренерский штаб, будет оштрафована на одну месячную зарплату.
В случае выхода в плей-офф с восьмого места штраф составит половину месячной зарплаты.
Предупреждение вывесить в раздевалке и тренировочном зале для ознакомления», — говорится в документе.
Текст был переведен на английский язык, чтобы легионеры «Пармы» также могли ознакомиться с предупреждением.
На данный момент «Парма» занимает 2-е место в группе «Б» с результатом 11-15. «Самара» – на 1-м месте (12-16), «Автодор» – на 3-м (11-16).
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