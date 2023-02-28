Дражен Анзулович: «Дали «Самаре» шанс вернуться, но, в целом, это была наша «умная» игра»

Главный тренер « » похвалил свою команду за выступление в матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (74:69).

«Поздравляю свою команду. Я удовлетворен игрой, особенно на протяжении пятнадцати минут в третьей и четвертой четвертях, за исключением последних пяти минут: мы контролировали мяч, контролировали игру.

В последние минуты мы дали «Самаре» шанс вернуться, но, в целом, это была наша «умная» игра: мы работали, как команда, у нас менталитет единого коллектива. И, конечно, мы счастливы победить такого соперника», – сказал Анзулович.

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