Сергей Базаревич: «Важно отреагировать на поражение, которое мы потерпели от «Енисея»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Минском».
«Нам важно отреагировать на поражение, которое мы потерпели от «Енисея» и которое поставило под сомнение наше попадание в плей-офф.
Надеюсь на то, что игроки отреагируют, и мы порадуем болельщиков результатом», – заявил Базаревич.
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