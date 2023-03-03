Сергей Базаревич: «Важно отреагировать на поражение, которое мы потерпели от «Енисея»

Теги Сергей Базаревич Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Минском».

«Нам важно отреагировать на поражение, которое мы потерпели от «Енисея» и которое поставило под сомнение наше попадание в плей-офф.

Надеюсь на то, что игроки отреагируют, и мы порадуем болельщиков результатом», – заявил Базаревич.

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