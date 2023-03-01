Шакил О′Нил о наряде Диллона Брукса: «Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, я надену это на последний выпуск»

Член Зала славы, ныне телеведущий шоу «Inside the NBA» на TNT Шакил О′Нил посмеялся над нарядом, в котором форвард « » пришел на вчерашний матч против « ».

«Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, я надену это на последний выпуск», – пообещал Шак.

«Лейкерс» идут на 12-м месте в Западной конференции с результатом 29-33.

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