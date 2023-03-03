Бранислав Вичентич: «Енисей», как и мы, находится в хорошей форме»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Енисей», как и мы, находится в хорошей форме. Ожидаю непростой игры, и я надеюсь, мы сыграем на уровне, достаточном для победы. На мой взгляд, надо сделать акцент на нашей защите, а очки в быстром переходе могут иметь решающее значение», – сказал Вичентич.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий