Бранислав Вичентич: «Енисей», как и мы, находится в хорошей форме»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата лиги ВТБ с « ».

«Енисей», как и мы, находится в хорошей форме. Ожидаю непростой игры, и я надеюсь, мы сыграем на уровне, достаточном для победы. На мой взгляд, надо сделать акцент на нашей защите, а очки в быстром переходе могут иметь решающее значение», – сказал Вичентич.

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