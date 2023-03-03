Бранислав Вичентич: «Енисей», как и мы, находится в хорошей форме»
Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«Енисей», как и мы, находится в хорошей форме. Ожидаю непростой игры, и я надеюсь, мы сыграем на уровне, достаточном для победы. На мой взгляд, надо сделать акцент на нашей защите, а очки в быстром переходе могут иметь решающее значение», – сказал Вичентич.
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