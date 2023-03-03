Александр Петенев: «Атмосфера в «Автодоре» шикарная»

Защитник « » рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата лиги ВТБ с « ».

«Енисей» – команда, которая борется за плей-офф. Они выглядят очень хорошо, тем более, выиграв последние две игры у «Пармы» и «Самары». Мы готовимся к матчу очень усердно, понимая важность каждой игры. Атмосфера в команде шикарная, все готовы биться друг за друга. Новички, приехавшие недавно, уже вписались в команду и очень сильно нам помогут в ближайших встречах. Всех болельщиков приглашаем на матч с «Енисеем», нам нужна ваша поддержка, а мы постараемся отблагодарить вас победой!» – сказал Петенев.

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