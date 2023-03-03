Брэндон Гарретт: «С нетерпением ждем предстоящего матча в пятницу»
Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».
«Мои одноклубники и я с нетерпением ждем предстоящего матча в пятницу.
Это будет еще одна возможность показать, что мы растем как команда», – заявил Гарретт.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА
Комментарии