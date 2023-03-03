Брэндон Гарретт: «С нетерпением ждем предстоящего матча в пятницу»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Брэндон Гарретт Баскетбол

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Мои одноклубники и я с нетерпением ждем предстоящего матча в пятницу.

Это будет еще одна возможность показать, что мы растем как команда», – заявил Гарретт.

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