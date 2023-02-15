Стеф Карри: «Джеймс Уайзмен еще долго будет в НБА»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал обмен Джеймса Уайзмена в «Детройт» перед дедлайном.
«Полностью уверен, что он еще долго будет выступать в НБА. Не знаю, каков его потолок, но я хочу, чтобы этот парень во всем разобрался и получил возможность играть. Просто здесь у него этого не было. Я очень рад за него. Надеюсь, он добьется больших успехов в этой лиге», – сказал Карри.
«Уорриорз» выбрали Уайзмена под вторым номером на драфте НБА-2020.
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
1 комментарий