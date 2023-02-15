Стеф Карри: «Джеймс Уайзмен еще долго будет в НБА»

Теги Детройт Голден Стэйт НБА драфт НБА Стефен Карри Джеймс Уайзмен Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал обмен Джеймса Уайзмена в «Детройт» перед дедлайном.

«Полностью уверен, что он еще долго будет выступать в НБА. Не знаю, каков его потолок, но я хочу, чтобы этот парень во всем разобрался и получил возможность играть. Просто здесь у него этого не было. Я очень рад за него. Надеюсь, он добьется больших успехов в этой лиге», – сказал Карри.

«Уорриорз» выбрали Уайзмена под вторым номером на драфте НБА-2020.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Игрок-то неплохой, но сыроват
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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