Стеф Карри: «Джеймс Уайзмен еще долго будет в НБА»

Разыгрывающий « » прокомментировал обмен в « » перед дедлайном.

«Полностью уверен, что он еще долго будет выступать в НБА. Не знаю, каков его потолок, но я хочу, чтобы этот парень во всем разобрался и получил возможность играть. Просто здесь у него этого не было. Я очень рад за него. Надеюсь, он добьется больших успехов в этой лиге», – сказал Карри.

«Уорриорз» выбрали Уайзмена под вторым номером на драфте НБА-2020.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»