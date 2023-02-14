Стив Керр – об Уайзмене в «Уорриорз»: «Он попал в команду, которая борется за чемпионство»

Главный тренер « » объяснил, почему центровой не сумел оправдать возложенные на него ожидания.

«Думаю, это произошло из-за травм и отсутствия опыта. Он попал в команду, которая борется за чемпионство. Наши игроки выступают вместе уже давно. Было трудно дать ему ту возможность для роста, в которой он нуждался.

Он отлично работал каждый день, тренировался с правильным отношением, позитивным настроем. У него есть все, что вы хотите видеть от молодого игрока в плане подхода к работе и таланта. Ему было сложно проявить себя, учитывая то, на какой стадии развития находится наша организация», – сказал Керр.

«Уорриорз» выбрали Уайзмена под вторым номером на драфте НБА-2020. Перед дедлайном этого года клуб обменял игрока в « ».

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