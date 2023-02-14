Стив Керр – об Уайзмене в «Уорриорз»: «Он попал в команду, которая борется за чемпионство»

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Стив Керр драфт НБА Джеймс Уайзмен Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему центровой Джеймс Уайзмен не сумел оправдать возложенные на него ожидания.

«Думаю, это произошло из-за травм и отсутствия опыта. Он попал в команду, которая борется за чемпионство. Наши игроки выступают вместе уже давно. Было трудно дать ему ту возможность для роста, в которой он нуждался.

Он отлично работал каждый день, тренировался с правильным отношением, позитивным настроем. У него есть все, что вы хотите видеть от молодого игрока в плане подхода к работе и таланта. Ему было сложно проявить себя, учитывая то, на какой стадии развития находится наша организация», – сказал Керр.

«Уорриорз» выбрали Уайзмена под вторым номером на драфте НБА-2020. Перед дедлайном этого года клуб обменял игрока в «Детройт».

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