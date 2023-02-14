Главный тренер « » прокомментировал ситуацию с обменом центрового , который был выбран на драфте-2020 под 2-м номером.

«Обмен Джеймса – непростое решение на личном уровне, из-за привязанности к нему и уровня его таланта. Я полностью поддерживал идею выбрать на драфте Уайзмена, когда все это происходило. Я входил в группу, которая принимала решение, и мне нравились его способности, мне нравилось все, что я видел. Но не всегда можно предвидеть, как все пойдет.

Важно помнить, что на тот момент у нас была команда с худшим результатом в лиге, Клэй только что получил разрыв ахилла. Мы не совсем понимали, что из себя представляем. Признаться, мы тогда не знали, что через полтора года снова выиграем чемпионат.

Я когда-то был генеральным менеджером, пусть и не самым лучшим, но я был в положении . И есть такая важная вещь в нашей лиге, да вообще в спорте – надо двигаться дальше. Вы не можете оглядываться назад, вы должны двигаться вперед и делать все необходимые шаги, которые позволят добиться успеха в текущей ситуации и в будущем. И именно этим руководствовалась наша организация», – заявил Керр.

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