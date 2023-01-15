Остоя Михайлович: «Всех интересуют трофеи, а не то, какие игроки в команде – местные или иностранцы»

Президент «Партизана» Остоя Михайлович объяснил, почему клуб в основном делает ставку на легионеров.

«Однажды мы увидели баннер, на котором было написано: «Мы не хотим, чтобы за команду играли иностранцы». Мы не сборная, мы «Партизан», который хочет выигрывать трофеи. Какая разница, тренер из Чачака или из Биело-Поле? Какая разница, девять наших игроков из Сербии или из-за рубежа?

Мы все хотим, чтобы наша команда состояла только из местных игроков, но всех интересуют трофеи, а не то, какие игроки в команде – местные или иностранцы. Мы не можем пригласить или . Самое важное для нас – выигрывать трофеи и хорошо организовывать матчи.

Нам негде взять сербских игроков. Команды подписывают 37-летних местных игроков, которые сидят на скамейке запасных. У нашего принципиального соперника есть пять игроков, которые не выходят на площадку. Похвально, что они хотят иметь местных парней в команде и при этом обыгрывают «Монако». В таких баскетбольных странах, как Испания или Литва, нет местных игроков.

Трифунович стал самым результативным в матче против «Басконии». Еще были Вукчевич, Копривица, Аврамович, Смаилагич. Это все местные игроки. Как серб я действительно горжусь, что « » и « » находятся в середине турнирной таблицы . «Милан» занимает предпоследнее место, хотя имеет бюджет в два-три раза больше, чем у нас», – заявил Михайлович.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению