Станислав Еремин: «У УНИКСа наблюдается спад, вызванный травмами и болезнью игроками»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин отметил, что казанская команда проводит второй этап регулярного чемпионата лиги ВТБ ниже своего уровня.

«УНИКС сейчас находится в не совсем выгодном положении. Чувствуется, что у команды наблюдается спад, вызванный травмами и болезнью игроками, что нарушает тренировочный процесс, поэтому большинство игр проводим ниже своего уровня.

Хотелось бы, чтобы команда вернулась и показала ту игру, которую показывали в начале сезона. В матче с ЦСКА безобразно провели первую четверть, но потом проявили характер, хочу поздравить армейцев с победой.

С моей точки зрения, шансы на первое место по итогам регулярки мы потеряли еще до матча с ЦСКА, когда проиграли «Зениту». Матч против армейцев нужен был больше для того, чтобы почувствовать уверенность. Команде нужно ее вернуть перед плей-офф. Если будем защищаться так же, как в начале сезона, то в плей-офф борьба будет очень острой», – сказал Еремин.

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