Станислав Еремин: «У УНИКСа наблюдается спад, вызванный травмами и болезнью игроками»

Теги ЦСКА УНИКС Станислав Еремин Единая лига ВТБ Баскетбол

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин отметил, что казанская команда проводит второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ниже своего уровня.

«УНИКС сейчас находится в не совсем выгодном положении. Чувствуется, что у команды наблюдается спад, вызванный травмами и болезнью игроками, что нарушает тренировочный процесс, поэтому большинство игр проводим ниже своего уровня.

Хотелось бы, чтобы команда вернулась и показала ту игру, которую показывали в начале сезона. В матче с ЦСКА безобразно провели первую четверть, но потом проявили характер, хочу поздравить армейцев с победой.

С моей точки зрения, шансы на первое место по итогам регулярки мы потеряли еще до матча с ЦСКА, когда проиграли «Зениту». Матч против армейцев нужен был больше для того, чтобы почувствовать уверенность. Команде нужно ее вернуть перед плей-офф. Если будем защищаться так же, как в начале сезона, то в плей-офф борьба будет очень острой», – сказал Еремин.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

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