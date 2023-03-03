Сергей Быков: «Девонте Кейкок показал, что умеет отлично защищаться»

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Быков Единая лига ВТБ Девонте Кейкок Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков оценил дебютное выступление американского центрового Девонте Кейкока за московский ЦСКА в матче против казанского УНИКСа (91:77).

«Пока многого о нем сказать нельзя, это лишь его первая игра. Я заметил, что он атлетичен, понимает свою роль в команде. В матче с УНИКСом он показал, что умеет отлично защищаться. Посмотрим, как он проявит себя в следующих играх», – сказал Быков.

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» в дебютном матче за ЦСКА набрал 7 очков, сделал 2 подбора и 2 передачи.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

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