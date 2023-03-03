Сергей Быков: «Девонте Кейкок показал, что умеет отлично защищаться»

Чемпион Европы 2007 года оценил дебютное выступление американского центрового за московский ЦСКА в матче против казанского УНИКСа (91:77).

«Пока многого о нем сказать нельзя, это лишь его первая игра. Я заметил, что он атлетичен, понимает свою роль в команде. В матче с он показал, что умеет отлично защищаться. Посмотрим, как он проявит себя в следующих играх», – сказал Быков.

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» в дебютном матче за ЦСКА набрал 7 очков, сделал 2 подбора и 2 передачи.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА