Баскетболист «Никс» Брансон пришел на матч НБА в форме «Рейнджерс» фамилией Патрика Кэйна. Форвард еще не дебютировал за клуб

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Баскетболист Джейлен Брансон пришел на матч в игровой форме «Рейнджерс».

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» вдохновился переходом нападающего Патрика Кэйна в хоккейную команду города и решил прийти на матч регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» в футболке «Рейнджерс» с фамилией Кэйна на спине.

При этом Кэйн еще не дебютировал за клуб из Нью-Йорка.

Патрик перешел в «Рейнджерс» из «Чикаго» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняла участие «Аризона».

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Фото: официальный сайт НХЛ

1 комментарий

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Антон Якимцев
Франшиза Rangers крутая, конечно, как выбор для фаната, ничего не скажешь, да и с историей.

*в плане если выбирать не по месту рождения/жительства, а для "души".
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