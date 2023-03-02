Баскетболист «Никс» Брансон пришел на матч НБА в форме «Рейнджерс» фамилией Патрика Кэйна. Форвард еще не дебютировал за клуб

Баскетболист Джейлен Брансон пришел на матч в игровой форме «Рейнджерс».

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» вдохновился переходом нападающего в хоккейную команду города и решил прийти на матч регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» в футболке « » с фамилией Кэйна на спине.

При этом Кэйн еще не дебютировал за клуб из Нью-Йорка.

Патрик перешел в «Рейнджерс» из «Чикаго» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняла участие «Аризона».

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Фото: официальный сайт