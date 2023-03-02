Баскетболист «Никс» Брансон пришел на матч НБА в форме «Рейнджерс» фамилией Патрика Кэйна. Форвард еще не дебютировал за клуб
Баскетболист Джейлен Брансон пришел на матч в игровой форме «Рейнджерс».
Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» вдохновился переходом нападающего Патрика Кэйна в хоккейную команду города и решил прийти на матч регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» в футболке «Рейнджерс» с фамилией Кэйна на спине.
При этом Кэйн еще не дебютировал за клуб из Нью-Йорка.
Патрик перешел в «Рейнджерс» из «Чикаго» в результате трехстороннего обмена, в котором также приняла участие «Аризона».
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Фото: официальный сайт НХЛ
*в плане если выбирать не по месту рождения/жительства, а для "души".