Юдонис Хаслем: «Хорошо заботиться о теле я научился у Леброна»

Ветеран « » отдал должное форварду « » .

«Я бы ни за что не смог бегать, прыгать и противостоять этим парням в 42 года, если бы не заботился хорошо о своем теле. Этому я определенно научился у Леброна», – заявил Хаслем.

Джеймс и Хаслем были одноклубниками с 2010 по 2014, когда 4-кратный MVP выступал за «Хит». Вместе они дважды становились чемпионами .

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога