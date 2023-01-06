Юдонис Хаслем: «Хорошо заботиться о теле я научился у Леброна»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем отдал должное форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Я бы ни за что не смог бегать, прыгать и противостоять этим парням в 42 года, если бы не заботился хорошо о своем теле. Этому я определенно научился у Леброна», – заявил Хаслем.

Джеймс и Хаслем были одноклубниками с 2010 по 2014, когда 4-кратный MVP выступал за «Хит». Вместе они дважды становились чемпионами НБА.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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1 комментарий

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