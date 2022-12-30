Шейн Ларкин восстановился после травм и дебютировал в Евролиге-22/23
Звездный разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин восстановился после травм и дебютировал в Евролиге-22/23.
Во встрече с «Маккаби» (72:80) Ларкин набрал 4 очка за 17 минут.
Ларкин пропустил начало сезона из-за повреждений стопы и руки.
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