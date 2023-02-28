Главный тренер «Клипперс» назвал причину замены звездного плеймейкера в концовке матча против « » (124:134 ОТ).

«Команда набрала хороший ритм, я хотел сохранить его.

В теории я вполне мог использовать его больше», – сказал Лю.

Новобранец « » Уэстбрук во встрече против «Наггетс» отыграл 25 минут, набрав 17 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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