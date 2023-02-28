Тайрон Лю о замене Уэстбрука в концовке матча с «Денвером»: «Команда набрала хороший ритм, хотелось сохранить его»

Теги Тайрон Лю Денвер Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю назвал причину замены звездного плеймейкера Расселла Уэстбрука в концовке матча против «Денвера» (124:134 ОТ).

«Команда набрала хороший ритм, я хотел сохранить его.

В теории я вполне мог использовать его больше», – сказал Лю.

Новобранец «Клипперс» Уэстбрук во встрече против «Наггетс» отыграл 25 минут, набрав 17 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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1 комментарий

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Dimassss6
Лю походу разбирается в баскетболе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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