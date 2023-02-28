Джеймс Харден смазал 3-очковый бросок на победу в матче с «Майами»

« » в понедельник добился выездной победы над «Филадельфией» – 101:99.

У «Сиксерс» был шанс на последних секундах, когда защитник после передачи центрового смазал бросок из-за дуги.

Перед этим защитник «Хит» реализовал один из двух штрафных, установив в итоге окончательный счет.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»