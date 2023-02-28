Джеймс Харден смазал 3-очковый бросок на победу в матче с «Майами»
«Майами» в понедельник добился выездной победы над «Филадельфией» – 101:99.
У «Сиксерс» был шанс на последних секундах, когда защитник Джеймс Харден после передачи центрового Джоэла Эмбиида смазал бросок из-за дуги.
Перед этим защитник «Хит» Джимми Батлер реализовал один из двух штрафных, установив в итоге окончательный счет.
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