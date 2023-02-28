Джеймс Харден смазал 3-очковый бросок на победу в матче с «Майами»

Теги Майами Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джимми Батлер Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Майами» в понедельник добился выездной победы над «Филадельфией» – 101:99. 

У «Сиксерс» был шанс на последних секундах, когда защитник Джеймс Харден после передачи центрового Джоэла Эмбиида смазал бросок из-за дуги.

Перед этим защитник «Хит» Джимми Батлер реализовал один из двух штрафных, установив в итоге окончательный счет.

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1 комментарий

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evgen98
Джимми тащер!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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