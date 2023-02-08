Дрэймонд Грин назвал Джо Цая «мелочным миллиардером» за отказ обменивать Кайри Ирвинга в «Лейкерс»

Форвард « » сделал выпад в адрес владельца « » Джозефа Цая после обмена в «Даллас».

Ранее проходила информация, что «Нетс» намеренно отправили Ирвинга не в тот клуб, который был для него предпочтительным. Считается, что звездный разыгрывающий хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

«Мне сообщили, что они отказались обменивать его в «Лейкерс». Я называю это «мелочный миллиардер». То есть Джо Цай говорит: «Слушай, чувак, куда он хочет пойти? Меня не волнует, лучшее у них предложение или нет. Я тоже могу быть мелочным». А «мелочный миллиардер» – это другой уровень мелочности. Немногие люди могут сравниться с «мелочным миллиардером», – заявил Грин.

«Маверикс» отдали за Ирвинга Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

По информации инсйдера НБА Шэмса Чарании, «Нетс» требовали у « » Расселла Уэстбрука, Остина Ривза и Макса Кристи, а также два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?