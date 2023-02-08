Дрэймонд Грин назвал Джо Цая «мелочным миллиардером» за отказ обменивать Кайри Ирвинга в «Лейкерс»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал выпад в адрес владельца «Бруклина» Джозефа Цая после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас».
Ранее проходила информация, что «Нетс» намеренно отправили Ирвинга не в тот клуб, который был для него предпочтительным. Считается, что звездный разыгрывающий хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».
«Мне сообщили, что они отказались обменивать его в «Лейкерс». Я называю это «мелочный миллиардер». То есть Джо Цай говорит: «Слушай, чувак, куда он хочет пойти? Меня не волнует, лучшее у них предложение или нет. Я тоже могу быть мелочным». А «мелочный миллиардер» – это другой уровень мелочности. Немногие люди могут сравниться с «мелочным миллиардером», – заявил Грин.
«Маверикс» отдали за Ирвинга Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
По информации инсйдера НБА Шэмса Чарании, «Нетс» требовали у «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, Остина Ривза и Макса Кристи, а также два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
А говорил он это в своем подкасте нового поколения как обычно