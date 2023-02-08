Дрэймонд Грин назвал Джо Цая «мелочным миллиардером» за отказ обменивать Кайри Ирвинга в «Лейкерс»

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал выпад в адрес владельца «Бруклина» Джозефа Цая после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас».

Ранее проходила информация, что «Нетс» намеренно отправили Ирвинга не в тот клуб, который был для него предпочтительным. Считается, что звездный разыгрывающий хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

«Мне сообщили, что они отказались обменивать его в «Лейкерс». Я называю это «мелочный миллиардер». То есть Джо Цай говорит: «Слушай, чувак, куда он хочет пойти? Меня не волнует, лучшее у них предложение или нет. Я тоже могу быть мелочным». А «мелочный миллиардер» – это другой уровень мелочности. Немногие люди могут сравниться с «мелочным миллиардером», – заявил Грин.

«Маверикс» отдали за Ирвинга Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

По информации инсйдера НБА Шэмса Чарании, «Нетс» требовали у «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, Остина Ривза и Макса Кристи, а также два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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Keshkesh
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Ну это далеко не фигня, а чистая правда А говорил он это в своем подкасте нового поколения как обычно
Это правда фигня. Даже в Сакраменто начала 10ых бы дважды подумали перед тем, как обменять Ирвинга на Уэстбрука, даже с доплатой, это невыгодно для Бруклина просто по цифрам, не говоря уже об игре и командной химии.
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Keshkesh
Грин лучше бы про игру свою так громко говорил. А так, ждем твитов с извинениями
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Cash_flow
Грин, наверное, с умным видом говорил эту фигню
Ну это далеко не фигня, а чистая правда
А говорил он это в своем подкасте нового поколения как обычно
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Ахилл Кобе Браянта
Грин уже официально в следующем году к ЛАЛ присоединяется?
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Nightyork97
Ирвинг же такой милый человек, никогда ничего лишнего не говорит и всегда желает играть в баскетбол. Я смотрю Грин снова решил вылезти в подкастах. Все дела сделаны, баст Уайзмен обучен, Пул получил в челюсть. Все вопросы решены 🤡
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Cash_flow
Грин, наверное, с умным видом говорил эту фигню
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кандид
Неуважение.
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