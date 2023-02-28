Джейсон Тейтум заработал удаление за споры с судьей

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Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум был удален во время матча с «Нью-Йорком» (94:109) за споры с судьей.

Тейтум был недоволен тем, что рефери не зафиксировал нарушение после контакта в момент исполнения им броска. Форвард получил второй технический фол за 3 минуты и 46 секунд до сирены при счете 91:105.

Игрок «Никс» Джош Харт посмеялся над звездным игроком «Селтикс».

В активе Тейтума в понедельник 14 очков, 7 подборов и 9 передач.

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