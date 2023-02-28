Джейсон Тейтум о незафиксированном нарушении Рэндла: «Это мне прилетает за Леброна»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Нью-Йорк НБА видео судьи Джулиус Рэндл Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум был удален во время матча с «Нью-Йорком» (94:109) за споры с судьей.

Тейтум был недоволен тем, что рефери не зафиксировал нарушение у форварда «Никс» Джулиуса Рэндла после контакта в момент исполнения им броска. Форвард получил второй технический фол за 3 минуты и 46 секунд до сирены при счете 91:105.

«Это мне прилетает за Леброна», – отреагировал Тейтум в социальных сетях.

Ранее по ходу сезона судьи не свистнули у Тейтума явный фол на форварде «Лейкерс» Леброне Джеймсе в ключевой момент матча, момент имел большой резонанс. 

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13 комментариев

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Birdman NBA
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Вроде чистый блок поставил тогда, сам Леброн хвалил его )
🤨🤨🤨
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Кирилл
Ответ reneremy13@icloud.com
Посмотреть скорее видио
Так его спросили про момент с Леброном СРАЗУ после матча - как он мог посмотреть видео ?)
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Vagant
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Вроде чистый блок поставил тогда, сам Леброн хвалил его )
Лига признала, что было нарушение. Леброн был просто вне себя, что не дали фол. Все СМИ были фотками заполнены.
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reneremy13@icloud.com
Ответ Кирилл
Одно дело, когда тебя сразу после матча о таком спрашивают. Совсем другое дело, когда проходит время и ты можешь проанализировать момент )
Посмотреть скорее видио
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xamer 9
Ответ Кирилл
Одно дело, когда тебя сразу после матча о таком спрашивают. Совсем другое дело, когда проходит время и ты можешь проанализировать момент )
И ведь после анализа ты (в смысле Джейсон) мог прямо так и написать, например: « Это мне прилетает за Леброна, после той ситуации, когда я сфолил в конце последнего матча»

Но я не осуждаю Тейтума. Все для победы и ради результата команды
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Сергей Шибаков
Ответ xamer 9
Тейтум забавный. Говорит сейчас, что прилетает за Леброна, а после матча ЛАЛ-БОС «все было как в тумане».
Посмотрел видосики в соцсетях)
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Mig
Зачёт. Давай только возвращайся уже с перерыва на матч всех звезд. А то похоже весь лимит трёх там исчерпал.
+1
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Кирилл
Ответ xamer 9
Тейтум забавный. Говорит сейчас, что прилетает за Леброна, а после матча ЛАЛ-БОС «все было как в тумане».
Одно дело, когда тебя сразу после матча о таком спрашивают.
Совсем другое дело, когда проходит время и ты можешь проанализировать момент )
+5
-4
+1
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Chris "Birdman" Andersen
Вроде чистый блок поставил тогда, сам Леброн хвалил его )
0
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-5
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Кирилл
Ответ petia.subbotin
Ит’с карма битч
Что там, что здесь свою «слепоту» показали судьи )
+1
-1
0
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xamer 9
Тейтум забавный. Говорит сейчас, что прилетает за Леброна, а после матча ЛАЛ-БОС «все было как в тумане».
+15
-4
+11
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Южка
Ответ petia.subbotin
Ит’с карма битч
нее, дибильные судейки
+8
-1
+7
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petia.subbotin
Ит’с карма битч
+2
-3
-1
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