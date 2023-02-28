Лидер « » был удален во время матча с « » (94:109) за споры с судьей.

Тейтум был недоволен тем, что рефери не зафиксировал нарушение у форварда «Никс» после контакта в момент исполнения им броска. Форвард получил второй технический фол за 3 минуты и 46 секунд до сирены при счете 91:105.

«Это мне прилетает за Леброна», – отреагировал Тейтум в социальных сетях.

Ранее по ходу сезона судьи не свистнули у Тейтума явный фол на форварде « » Леброне Джеймсе в ключевой момент матча, момент имел большой резонанс.

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