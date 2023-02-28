Джейсон Тейтум о незафиксированном нарушении Рэндла: «Это мне прилетает за Леброна»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум был удален во время матча с «Нью-Йорком» (94:109) за споры с судьей.
Тейтум был недоволен тем, что рефери не зафиксировал нарушение у форварда «Никс» Джулиуса Рэндла после контакта в момент исполнения им броска. Форвард получил второй технический фол за 3 минуты и 46 секунд до сирены при счете 91:105.
«Это мне прилетает за Леброна», – отреагировал Тейтум в социальных сетях.
Ранее по ходу сезона судьи не свистнули у Тейтума явный фол на форварде «Лейкерс» Леброне Джеймсе в ключевой момент матча, момент имел большой резонанс.
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Но я не осуждаю Тейтума. Все для победы и ради результата команды
Совсем другое дело, когда проходит время и ты можешь проанализировать момент )