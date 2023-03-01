Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука

Центровой « » стал третьим игроком в истории НБА, который три месяца подряд набирал трипл-дабл в среднем за матч. До него это удавалось только и .

Сербский бигмен набирал в среднем трипл-дабл в декабре, январе и феврале.

Показатели Йокича в декабре – 29,2 очка, 12,3 подбора, 10,1 передачи, в январе – 24,0, 11,6, 11,3, в феврале – 22,6, 14,2, 10,2.

Сегодня Йокич оформил свой 100-й трипл-дабл за карьеру и стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки. В матче против «Хьюстона» (133:112) действующему MVP лиги набрал 14 очков, сделал 11 подборов и 10 передач.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?