Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука

Теги Денвер НБА Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал третьим игроком в истории НБА, который три месяца подряд набирал трипл-дабл в среднем за матч. До него это удавалось только Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку.

Сербский бигмен набирал в среднем трипл-дабл в декабре, январе и феврале.

Показатели Йокича в декабре – 29,2 очка, 12,3 подбора, 10,1 передачи, в январе – 24,0, 11,6, 11,3, в феврале – 22,6, 14,2, 10,2.

Сегодня Йокич оформил свой 100-й трипл-дабл за карьеру и стал шестым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки. В матче против «Хьюстона» (133:112) действующему MVP лиги набрал 14 очков, сделал 11 подборов и 10 передач.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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3 комментария

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Digger2k
Ответ sergoid
Расс делал это на протяжении сезона. Не?
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Andrey-Kiev
И в целом вышел на трипл в среднем по регулярке. И это трипл, который напрямую влияет на командный результат.
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sergoid
Расс делал это на протяжении сезона. Не?
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