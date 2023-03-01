Никола Йокич стал 6-м игроком в истории НБА, оформившим 100 трипл-даблов за карьеру

Теги Денвер Хьюстон НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал шестым игроком в истории НБА, который оформил 100 трипл-даблов за карьеру.

Сербский бигмен достиг исторической отметки в победном матче против «Хьюстона» (133:112). Действующему MVP лиги хватило трех четвертей, чтобы набрать 14 очков, сделать 11 подборов и 10 передач.

Йокич оформил трипл-дабл за 5:19 до конца третьей четверти встречи, добавив в кольцо после своего промаха.

Это 15-й трипл-дабл Йокича в последних 20 матчах. Он является лидером нынешнего сезона по количеству трипл-даблов – 24.

Лидеры НБА по количеству трипл-даблов за карьеру: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (106), Никола Йокич (100).

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4 комментария

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StillInTheGame
легенда!
даёшь третий подряд
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Трипл-дабл Дончича
Думаю по итогу карьеры сможет сделать 200 тпл.
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кандид
Может обойти Леброна и Кидда уже в этом сезоне.
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SergER
Считаю, что достоин 3-го MVP подряд. Трипл-дабл в среднем по сезону уже имеет. Да и команда первой на западе идет.
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