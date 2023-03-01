Никола Йокич стал 6-м игроком в истории НБА, оформившим 100 трипл-даблов за карьеру
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал шестым игроком в истории НБА, который оформил 100 трипл-даблов за карьеру.
Сербский бигмен достиг исторической отметки в победном матче против «Хьюстона» (133:112). Действующему MVP лиги хватило трех четвертей, чтобы набрать 14 очков, сделать 11 подборов и 10 передач.
Йокич оформил трипл-дабл за 5:19 до конца третьей четверти встречи, добавив в кольцо после своего промаха.
Это 15-й трипл-дабл Йокича в последних 20 матчах. Он является лидером нынешнего сезона по количеству трипл-даблов – 24.
Лидеры НБА по количеству трипл-даблов за карьеру: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (106), Никола Йокич (100).
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даёшь третий подряд