«Не подписать продление за такие деньги?» Кевин Дюрэнт не сожалеет о продлении контракта с «Нетс»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что совсем не сожалеет о том, что в 2021 году подписал продление контракта с «Бруклином» на 4 года и 194 миллиона долларов и не вышел на рынок свободных агентов.

«Я ни о чем не сожалею. Я не сожалею ни о чем, что делаю в своей жизни. Не подписать продление за такие деньги?» – сказал Дюрэнт.

Несмотря на продление контракта, по окончании сезона-2021/22 Дюрэнт запросил обмен в другую команду.

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1 комментарий

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Лютик
Удобно. И денег получил, и обменяли. С другой стороны, Кев хотя бы выкладывался)
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