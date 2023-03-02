«Не подписать продление за такие деньги?» Кевин Дюрэнт не сожалеет о продлении контракта с «Нетс»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт признался, что совсем не сожалеет о том, что в 2021 году подписал продление контракта с «Бруклином» на 4 года и 194 миллиона долларов и не вышел на рынок свободных агентов.
«Я ни о чем не сожалею. Я не сожалею ни о чем, что делаю в своей жизни. Не подписать продление за такие деньги?» – сказал Дюрэнт.
Несмотря на продление контракта, по окончании сезона-2021/22 Дюрэнт запросил обмен в другую команду.
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