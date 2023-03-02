Звездный форвард « » высказал свое мнение о защитнике после первого совместного матча.

«Санз» в среду выиграли у «Хорнетс» со счетом 105:91, Букер набрал 37 очков, 6 подборов и 7 передач.

«Он баскетболист с большой буквы. Девин постоянно работает над собой, и мы хорошо видим результаты этой работы.

Девин Букер – единственный в своем роде. Сегодня у него было пару промахов с линии, но он воспользовался остальными возможностями и привел нас к победе», – заявил Дюрэнт.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул