Кевин Дюрэнт набрал 23 очка и 6 подборов в дебютном матче за «Финикс»

Теги Шарлотт Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард Кевин Дюрэнт дебютировал за «Финикс» в матче с «Шарлотт» (105:91) в среду.

Вышедший в стартовой пятерке Дюрэнт набрал 23 очка (10 из 15 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 27 минут.

Дюрант стал игроком «Санз» в результате обмена из «Нетс» 9 февраля. На данный момент форвард окончательно восстановился после растяжения связок правого колена, из-за которого не играл более семи недель и смог помочь новой команде только сейчас.

«Чувствую, что хорошо вписываюсь и подхожу этой команде. Все вокруг пытались максимально облегчить мою задачу. Мне надо продолжать в том же духе», – заявил Дюрэнт.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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9 комментариев

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starina1
Ну, Иннокентий, ждем продолжения. Пока полет нормальный...
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Южка
Ответ Мурзин Ринат
Алло, это Шарлотт) интересно вот будет против нормальных команд посмотреть
Ни одной победы ага🤭
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Денис Храпунов
Ответ Мурзин Ринат
Алло, это Шарлотт) интересно вот будет против нормальных команд посмотреть
На Дюранта? Типо неизвестно как он себя покажет? За 16 лет в лиге действительно не понятно)
Если серьезно, да это Шарлот, так и КейДи 27 минут играл, не особо напрягаясь. Он дальше и очков будет больше набирать, и передач больше раздавать.
+7
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+7
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Дмитрий Сологубов
Ответ Рома Шторкин
Наконец-то,этот токсик Ирвинг отвалился .Кеша супер игрок ,любую команду вытащит на новый уровень,только без травм
На дно Кеша билеты выписывает.Ирвинг с Вэстбриком тоже.Потому их всех кто-то куда-то вечно обменивает.
0
-7
-7
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Рома Шторкин
Наконец-то,этот токсик Ирвинг отвалился .Кеша супер игрок ,любую команду вытащит на новый уровень,только без травм
+4
-2
+2
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Мурзин Ринат
Ответ Rodbert
Вот уж кому полегчало так это Крису Полу. Не надо в атаке напрягаться, только набрасывай любому, обязательно кто нибудь да забьет. Набрал 0 очков и команда с запасом победила.
Алло, это Шарлотт) интересно вот будет против нормальных команд посмотреть
+2
-6
-4
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Rodbert
Вот уж кому полегчало так это Крису Полу. Не надо в атаке напрягаться, только набрасывай любому, обязательно кто нибудь да забьет. Набрал 0 очков и команда с запасом победила.
+11
0
+11
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Vagant
Кей Ди в первых играх:

Как новичок —
18 PTS | 5 REB | 3 STL | 1 BLK

За ГСВ —
27 PTS | 10 REB | 2 STL | 2 BLK

За Бруклин —
22 PTS | 5 REB | 3 STL | 1 BLK

За Санс —
23 PTS | 6 REB | 0 STL | 2 BLK
+10
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+10
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Вадим flanec
Неплохой дебют Дюранта за новую команду. 10 из 15 с игры, 66% реализации бросков, это даже отлично 👌.
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