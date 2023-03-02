Кевин Дюрэнт набрал 23 очка и 6 подборов в дебютном матче за «Финикс»
Звездный форвард Кевин Дюрэнт дебютировал за «Финикс» в матче с «Шарлотт» (105:91) в среду.
Вышедший в стартовой пятерке Дюрэнт набрал 23 очка (10 из 15 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 27 минут.
Дюрант стал игроком «Санз» в результате обмена из «Нетс» 9 февраля. На данный момент форвард окончательно восстановился после растяжения связок правого колена, из-за которого не играл более семи недель и смог помочь новой команде только сейчас.
«Чувствую, что хорошо вписываюсь и подхожу этой команде. Все вокруг пытались максимально облегчить мою задачу. Мне надо продолжать в том же духе», – заявил Дюрэнт.
Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул
Если серьезно, да это Шарлот, так и КейДи 27 минут играл, не особо напрягаясь. Он дальше и очков будет больше набирать, и передач больше раздавать.
Как новичок —
18 PTS | 5 REB | 3 STL | 1 BLK
За ГСВ —
27 PTS | 10 REB | 2 STL | 2 BLK
За Бруклин —
22 PTS | 5 REB | 3 STL | 1 BLK
За Санс —
23 PTS | 6 REB | 0 STL | 2 BLK