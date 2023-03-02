Звездный форвард дебютировал за « » в матче с « » (105:91) в среду.

Вышедший в стартовой пятерке Дюрэнт набрал 23 очка (10 из 15 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 27 минут.

Дюрант стал игроком «Санз» в результате обмена из «Нетс» 9 февраля. На данный момент форвард окончательно восстановился после растяжения связок правого колена, из-за которого не играл более семи недель и смог помочь новой команде только сейчас.

«Чувствую, что хорошо вписываюсь и подхожу этой команде. Все вокруг пытались максимально облегчить мою задачу. Мне надо продолжать в том же духе», – заявил Дюрэнт.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул