Самсон Руженцев: «Не думаю, что у меня больше нет возможности попасть в НБА»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев заявил, что у него еще есть шанс попасть в .

«Не думаю, что у меня больше нет возможности попасть в НБА, необязательно попадать туда через драфт, мечты об этом я не забываю.

Когда жил в США, я скучал, всегда возвращался в Россию. В год коронавируса не получилось приехать, поэтому было очень тяжело. Два года подряд провести там стало испытанием, поэтому я был отчасти очень рад, что вернулся в Россию.

Алексей Швед — мой образец. Играть с ним бок о бок — большая честь, я смотрел и следил за ним с детства. Теперь я с ним в одной команде, учусь, он передает свои знания, постараюсь выйти на такой же уровень.

Сначала ставил на учебу, собирался в МФТИ поступать, пока не понял, что баскетбол мне гораздо интереснее, у меня неплохо получается. Баскетбол не единственный спорт, в который я бы мог играть, у меня неплохо получалось в теннисе, волейболе, просто мне самому не очень нравилось, но при этом получалось. Баскетбол — one love», — передает слова «Матч ТВ».

До перехода в ЦСКА в 2022 году Руженцев играл за Университет Флорида и сербскую «Мегу».

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