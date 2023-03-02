Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Нижний Новгород», ЦСКА сыграет с УНИКСом
В четверг, 2 марта, состоятся два матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в группе А.
Санкт-петербургский «Зенит» примет «Нижний Новгород», московский ЦСКА дома сыграет с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 2 марта, 19.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 2 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 23-4, Зенит – 19-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.
Группа Б
Положение команд: Парма – 11-15, Автодор – 11-15, Самара – 11-16, Енисей – 10-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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