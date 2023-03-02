Валерий Лиходей: «Душан Ивкович говорил: «Даже убегая на пустое кольцо, повернись и посмотри, нет ли рядом старшего товарища»

Форвард «Астаны» в рамках рубрики «Первый раз» тележурнала «Вид сверху» вспомнил про совет, который получил от .

«Когда только пришел в , ко мне подошел Душан Ивкович и сказал: «Валера, ты молодой перспективный игрок, но если ты получаешь мяч, первым делом найди на паркете «старика».

Конечно, это было с долей иронии, но он говорил: «Даже убегая на пустое кольцо, повернись и посмотри, нет ли рядом старшего товарища», – сказал Лиходей.

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