Валерий Лиходей: «Душан Ивкович говорил: «Даже убегая на пустое кольцо, повернись и посмотри, нет ли рядом старшего товарища»

Теги ЦСКА Душан Ивкович Валерий Лиходей Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Форвард «Астаны» Валерий Лиходей в рамках рубрики «Первый раз» тележурнала «Вид сверху» вспомнил про совет, который получил от Душана Ивковича.

«Когда только пришел в ЦСКА, ко мне подошел Душан Ивкович и сказал: «Валера, ты молодой перспективный игрок, но если ты получаешь мяч, первым делом найди на паркете «старика».

Конечно, это было с долей иронии, но он говорил: «Даже убегая на пустое кольцо, повернись и посмотри, нет ли рядом старшего товарища», – сказал Лиходей.

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