Зоран Лукич: «Спросил ребят, почему они принимали нелогичные решения — все на меня смотрят, плечами пожимают»

Теги Зенит БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил, что грубые ошибки в защите в концовке стали причиной поражения от «Зенита» (67:83).

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой, он ее полностью заслужил. Мы держались 37 минут, достойно играли, и трудно объяснить этот спад в концовке.

Мы приняли несколько нелогичных решений в плане защиты. Я даже сейчас спросил ребят, почему они их принимали — все на меня смотрят, плечами пожимают.

К сожалению, в эти моменты ломалась игра. Мы не смогли остановить корабль, который начал тонуть. Жалко, но надо понять, из-за чего произошли эти очень грубые ошибки», – сказал Лукич.

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий