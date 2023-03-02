Зоран Лукич: «Спросил ребят, почему они принимали нелогичные решения — все на меня смотрят, плечами пожимают»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» заявил, что грубые ошибки в защите в концовке стали причиной поражения от « » (67:83).

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой, он ее полностью заслужил. Мы держались 37 минут, достойно играли, и трудно объяснить этот спад в концовке.

Мы приняли несколько нелогичных решений в плане защиты. Я даже сейчас спросил ребят, почему они их принимали — все на меня смотрят, плечами пожимают.

К сожалению, в эти моменты ломалась игра. Мы не смогли остановить корабль, который начал тонуть. Жалко, но надо понять, из-за чего произошли эти очень грубые ошибки», – сказал Лукич.

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