Трент Фрэйзер о матче с «Нижним Новгородом»: «Нам противостоит очень хорошая команда»

Защитник « » Трент Фрэйзер поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Я счастлив наконец выйти на площадку перед нашими болельщиками на «СИБУР Арене».

Нам противостоит очень хорошая команда « », эти парни играют в контактный баскетбол, у них много энергии и они никогда не выключаются из борьбы. Это должен быть отличный матч между двумя хорошими командами. Ну и да, как я сказал, наконец выйду играть перед нашими болельщиками, в четверг должно быть шумно и весело», – сказал Фрэйзер.

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