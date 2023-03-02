Агент Хавьера Паскуаля: «Со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Хавьер Паскуаль Вадим Михалевский Баскетбол

Агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о договоренности с мадридским «Реалом».

«Вокруг Паскуаля всегда много спекуляций. То его сватают в «Барселону», то в «Маккаби». Сейчас он якобы уже договорился с «Реалом».

Я ответственно могу заявить, что Чави ни с кем ничего не согласовывал, со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи.

У нас действующее соглашение с «Зенитом». Сейчас у петербургской команды наступает самая ответственная пора сезона: «Финал четырех» Кубка России и плей-офф Лиги ВТБ. Тренер полностью сосредоточен на решении поставленных задач», – заявил агент.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник в испанском клубе сообщил, что Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом».

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2 комментария

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Дмитрий9779
Хотелось чтобы Паскуаль отработал контракт до конца.
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Tim Timson
наверное есть другой агент? ))
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