Агент Хавьера Паскуаля: «Со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи»
Агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о договоренности с мадридским «Реалом».
«Вокруг Паскуаля всегда много спекуляций. То его сватают в «Барселону», то в «Маккаби». Сейчас он якобы уже договорился с «Реалом».
Я ответственно могу заявить, что Чави ни с кем ничего не согласовывал, со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи.
У нас действующее соглашение с «Зенитом». Сейчас у петербургской команды наступает самая ответственная пора сезона: «Финал четырех» Кубка России и плей-офф Лиги ВТБ. Тренер полностью сосредоточен на решении поставленных задач», – заявил агент.
Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник в испанском клубе сообщил, что Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом».
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