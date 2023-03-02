Агент Хавьера Паскуаля: «Со мной не контактировали представители «Реала». Это не более чем слухи»

Агент главного тренера « » Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский опроверг слухи о договоренности с мадридским «Реалом».

«Вокруг Паскуаля всегда много спекуляций. То его сватают в «Барселону», то в «Маккаби». Сейчас он якобы уже договорился с «Реалом».

Я ответственно могу заявить, что Чави ни с кем ничего не согласовывал, со мной не контактировали представители « ». Это не более чем слухи.

У нас действующее соглашение с «Зенитом». Сейчас у петербургской команды наступает самая ответственная пора сезона: «Финал четырех» Кубка России и плей-офф Лиги ВТБ. Тренер полностью сосредоточен на решении поставленных задач», – заявил агент.

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник в испанском клубе сообщил, что согласовал предварительные условия контракта с «Реалом».

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