Остин Риверс: «В «Лейкерс» многое пошло не так. Дело не только в Расселле Уэстбруке»

Защитник «Миннесоты» поддержал бывшего одноклубника а Уэстбрука, которого многие обвиняют в неудачном сезоне « ».

«Вы же знаете, как это происходит в этой команде. Они найдут причину своих неудач, и это будет не кто-то другой, это будет именно Расс.

Этот парень – будущий член Зала славы. Они попросили его выходить со скамейки – никаких проблем, он выходил со скамейки, он хорошо к этому отнесся. Что еще вы от него хотите? У них многое пошло не так. Дело не только в Рассе.

Иногда новая жизнь идет на пользу всем. «Лейкерс» выглядят обновленными после ухода Расса. Расс выглядит посвежевшим с тех пор, как ушел. Это похоже на ситуацию с обменом Домантаса Сабониса на Тайриза Халибертона. Им нужно было сменить команду», – сказал Риверс.

Показатели «Лейкерс» после обмена Уэстбрука – 5 побед и 3 поражения. После перехода Расселла в « » его новая команда потерпела 3 поражения подряд.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул