Виктор Бут о Бриттни Грайнер: «В США за то же самое преступление могли бы дать два‑три пожизненных»

Предприниматель Виктор Бут заявил, что за преступление, которое американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила в России, в США она могла получить два‑три пожизненных срока.

«Знал ли я Грайнер до освобождения? Конечно, для США баскетбол — больше чем футбол и хоккей по количеству фанатов, там сильная группа поддержки. После ее ареста каждый день на спортивных каналах была эта информация. Это давление сыграло свою роль, что американское правительство оказалось вынуждено пойти и сделать этот обмен.

Суд нашел ее виновной, поэтому комментировать решение суда… Не мне решать, в том плане, виновата она или нет. А сроки заключения? Поймите, в США за то же самое или меньшее преступление могли бы дать два‑три пожизненных.

Я пытаюсь просто объяснить, что с чем сравнивать. Мы, россияне, могли думать, что это жестокий приговор. Но в Америке не так. У нее нашли запрещенную субстанцию.

Вы знаете, какая проблема с наркотиками в США? Там умерло за год 140 тысяч человек, ущерб наркотиков людям и экономике сложно сосчитать. Нужно вести серьезную борьбу с наркотиками, такими, как марихуана. Это серьезная проблема. В американской системе другие сроки, после них наши кажутся легким наказанием. Или человек там сидел 30–40 лет, а потом его выпустили, потому что присяжные признались, что на них надавала полиция», — сказал Бут в эфире «Матч ТВ».

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер