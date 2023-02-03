Виктор Бут о Бриттни Грайнер: «В США за то же самое преступление могли бы дать два‑три пожизненных»

Теги УГМК жен сборная России жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Предприниматель Виктор Бут заявил, что за преступление, которое американская баскетболистка Бриттни Грайнер совершила в России, в США она могла получить два‑три пожизненных срока.

«Знал ли я Грайнер до освобождения? Конечно, для США баскетбол — больше чем футбол и хоккей по количеству фанатов, там сильная группа поддержки. После ее ареста каждый день на спортивных каналах была эта информация. Это давление сыграло свою роль, что американское правительство оказалось вынуждено пойти и сделать этот обмен.

Суд нашел ее виновной, поэтому комментировать решение суда… Не мне решать, в том плане, виновата она или нет. А сроки заключения? Поймите, в США за то же самое или меньшее преступление могли бы дать два‑три пожизненных.

Я пытаюсь просто объяснить, что с чем сравнивать. Мы, россияне, могли думать, что это жестокий приговор. Но в Америке не так. У нее нашли запрещенную субстанцию.

Вы знаете, какая проблема с наркотиками в США? Там умерло за год 140 тысяч человек, ущерб наркотиков людям и экономике сложно сосчитать. Нужно вести серьезную борьбу с наркотиками, такими, как марихуана. Это серьезная проблема. В американской системе другие сроки, после них наши кажутся легким наказанием. Или человек там сидел 30–40 лет, а потом его выпустили, потому что присяжные признались, что на них надавала полиция», — сказал Бут в эфире «Матч ТВ».

Виктор Бут в апреле 2012 года был приговорен судом в Нью‑Йорке к 25 годам лишения свободы. В декабре 2022‑го он был обменян в ОАЭ на американскую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

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44 комментария

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Дмитрий Кутузов
А в нашей прекрасной стране, Витька Бут, за свои деяния, не просидел бы за решеткой ни дня, потому что отмазался бы))
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El Fenomeno 9️⃣
Новость последних часов как раз в тему: Австралия легализует галлюциногенные грибы и экстази для
лечения депрессии и ПТСР😄👍
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Ростислав Романенко
Не торговля оружием конечно.
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Юрий Брейво
Накроман чтоле
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ɔculpa
Этот кретин вообще знает, за что её взяли? Какие, на хрен, два-три пожизненных? Идиот.
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Вячеслав Пустохин
Сколько ещё мы будем читать высказывания этого международного преступника на спортивном портале?
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Кирилл Шарапов
Ответ AleksandrVAS
А доказательства о торговле оружием были? :)
Есть и видео доказательства и аудио прослушка. Да и без этого любая спецслужба прекрасно была осведомлена о данном человеке. Ещё до фильма все его называли оружейным бароном.
А у Грайнер было разрешение в США на это масло. О какой контрабанде идёт речь тогда? Она очень хорошо зарабатывала и ей нужно было продать гашишное масло за копейки? Серьёзно?
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Максим Черкашин
Ответ Kemal Gul
25 лет тюрьмы за торговлю оружием, 2-3 пожизненных за 0,7 грамма гашишного масла. А что, звучит логично!
Самое смешное, у неё был рецепт от врача выписанный а США.😎
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Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
Предприниматель Виктор Бут))) не контрабандист, а предприниматель!
Филантроп.😄
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AEZAKMI228
Ответ Naneva
Новый персонаж новостей спорца разблокирован: Виктор Бут
для баскет ветки этот персонаж давно открыт
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dpv
В госдуму этого джентльмена!!! Хотя если честно голивудская история хороша.
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Cubs-V
До каких пор Спортс, будет накидывать на вентилятор?
Пока не будет 2-3 коммента?
Зачем это? С какой целью?
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Синяя Кровь
еще один знаток сша. да скоро везде будет легально (ну кроме мормонов в юте).
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Синяя Кровь
Ответ AleksandrVAS
А доказательства о торговле оружием были? :)
а ты как все ватники дело не читал?
он там даже на видео есть.
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lokoloko
У нас в СПЧ еще есть вакантные места?
+6
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AleksandrVAS
Ответ Ебздрогыч
Их было столько и они были настолько неопровержимы, что про него даже сняли фильм
Фильмы они снимать любят. Голливудский обком рулит! Например вспоминается фильмец "Форма воды". Вроде так себе, но оскар получил, а в фильме тонко-толстенной линией проходит смысл, что русские своих агентов предателей не прощают и убивают. Церемония вручение оскара проходит, а наследующий день Британия объявляет об "отравлении" Скрипалей! :)))))))) ...забавно, да?
Все рассчитано на "доверчивую" западную публику, и на таких как вы ;)
+2
-9
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Alexander Nikitin
Он много сидел и наверное не знает что США легализовал марихуану и там она бы и штрафа не заплатила.
+12
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Melnikov1968
А Бут имеет отношение к спортивной деятельности? Не знал.
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Виталий ВВАЙ
Майкл Тайсон "ну да, ну да, пошел я на х... (в тюрьму) " ))
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Виктор Войнов
Ответ Kemal Gul
25 лет тюрьмы за торговлю оружием, 2-3 пожизненных за 0,7 грамма гашишного масла. А что, звучит логично!
Только не забудьте уточнить, что статья то : контрабанда
+2
-4
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BearS
Ответ Ебздрогыч
Предприниматель Виктор Бут))) не контрабандист, а предприниматель!
Каждому бы предпринимателю у нас давали такую медиа трибуну, как Витеньки Буту %)
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Russ Ivan
Бута спросили про баскетболистку, он ответил, Спортс тут же выложил, трафик крутится, что ещё надо...
+3
-4
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Ебздрогыч
Ответ AleksandrVAS
А доказательства о торговле оружием были? :)
Их было столько и они были настолько неопровержимы, что про него даже сняли фильм
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Scrumhalf
Ответ AleksandrVAS
А доказательства о торговле оружием были? :)
Ответ у вас на аватарке.
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Никита Никулин
Он про оружие?
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