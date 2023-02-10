Александер Секулич: «Позволили ЦСКА обрести уверенность в своих силах»

Главный тренер « ива-Кубань» Александер Секулич прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (66:98), предстоящий матч против и дебют .

– Как оцените матч?

– Первая половина для нашей команды была еще более-менее оптимистичной. Но после большого перерыва позволили команде соперника набрать легкие очки и обрести уверенность в своих силах. Мы сами, наоборот, бросали неточно – возможно, это вопрос психологии.

– Как планируете психологически работать с командой после двух поражений?

– После неплохой выигрышной серии и двух по-настоящему больших побед над «Зенитом» и УНИКСом растеряли кураж. Сейчас вместе с нашим тренерским будем работать над тем, чтобы вернуть команде нужный настрой. Впереди нас ждет матч с МБА – мы уважаем этого соперника, но в то же время понимаем, что у нас хватает качества, чтобы играть лучше и рассчитывать на победу в следующем матче.

– Как вам дебют Окаро Уайта за «Локо»?

– Нужно быть реалистами: он провел с нами всего одну тренировку. Невозможно полностью влиться в команду за такой короткий срок. Тем не менее, считаю, что сегодня он выступил неплохо. Будем давать ему больше шансов, и он точно станет для нас важным инструментом для достижения результата.

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