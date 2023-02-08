Александер Секулич: «Упустили фактически выигранный матч»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич выразил разочарование по поводу проигранного в концовке матча лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (80:82).

« » вел со счетом 80:71 за 1:15 до конца игры, но допустил несколько потерь и позволил сопернику совершить камбэк и добиться победы попаданием на последней секунде.

«Результат сильно расстроил – даже не сам проигрыш, а тот факт, что мы упустили фактически выигранный матч на последних секундах. В первой четверти мы позволяли сопернику совершать много открытых бросков, но после большого перерыва начали играть гораздо лучше.

В причинах того, почему в итоге проиграли, будем разбираться. Мы весь матч хорошо держали концентрацию, но в самый важный момент начали легко терять матч. На таком уровне соперник подобного не прощает», – сказал Секулич.

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