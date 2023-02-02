Александер Секулич: «Выиграть с большой разницей на выезде у команды топ-уровня – дорогого стоит»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился эмоциями после разгромной победы над казанским УНИКСом (103:70) в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

«Поздравляю игроков с победой, а также с тем, каким именно образом мы ее добыли. Выиграть с большой разницей в счете на выезде у команды топ-уровня, каковой является – дорогого стоит. Поэтому я вдвойне рад!

Считаю, мы отлично сыграли как команда. Каждый внес свой максимальный вклад, а наградой стала победа», – сказал Секулич.

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время