Александер Секулич: «Выиграть с большой разницей на выезде у команды топ-уровня – дорогого стоит»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился эмоциями после разгромной победы над казанским УНИКСом (103:70) в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю игроков с победой, а также с тем, каким именно образом мы ее добыли. Выиграть с большой разницей в счете на выезде у команды топ-уровня, каковой является УНИКС – дорогого стоит. Поэтому я вдвойне рад!

Считаю, мы отлично сыграли как команда. Каждый внес свой максимальный вклад, а наградой стала победа», – сказал Секулич.

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

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