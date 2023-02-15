Александер Секулич: «На втором этапе сезона «Локо» выглядит лучше»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над МБА (89:60) в лиге ВТБ акцентировал внимание на прогрессе своей команды.

«Мы хорошо начали первую четверть, делали все, о чем договорились перед игрой, но позволили сопернику отыграться во второй 10-минутке. В раздевалке я вновь попросил парней действовать пособраннее, мы начали хорошо двигать мяч, здорова сыграли в защите. С каждым матчем мы прибавляем и на втором этапе сезона выглядим лучше. Нужно продолжать в том же духе», – сказал Секулич.

« » (15-12) догнал по количеству побед «Нижний Новгород» (15-11), который занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

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