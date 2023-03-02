Эмил Райкович: «Встречи с УНИКСом – это своеобразные дерби для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с .

«Встречи с УНИКСом – это своеобразные дерби для нас, как и матчи с «Зенитом». Мы играем второй раз кряду, и на этот раз вынуждены обходиться без Алексея Шведа. Необходимо подойти к игре со всей возможной агрессивностью и энергией, не позволить им превзойти нас на подборе, как это случилось в Казани.

Надеюсь, на трибунах будет много наших болельщиков, которые поддержат нас и поделятся столь необходимой энергией», – заявил Райкович.

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