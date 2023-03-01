Девонте Кейкок – в промо-ролике к матчу ЦСКА – УНИКС

Теги ЦСКА УНИКС видео Единая лига ВТБ Девонте Кейкок Баскетбол

Московский ЦСКА представил промо-ролик к предстоящему матчу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

На этот раз в главной роли выступил тяжелый форвард Девонте Кейкок. Новичок армейцев предстал в образе ученика Хогвартса.

Матч ЦСКА – УНИКС состоится в четверг, 2 марта, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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1 комментарий

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...Quo Vadis...
Да, хороший это формат, когда по 6 лучших между собой играют.

Хорошие матчи.

Вернулись к основам.)
Идеальнее только - если все будут лучшими.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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