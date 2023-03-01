Девонте Кейкок – в промо-ролике к матчу ЦСКА – УНИКС
Московский ЦСКА представил промо-ролик к предстоящему матчу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
На этот раз в главной роли выступил тяжелый форвард Девонте Кейкок. Новичок армейцев предстал в образе ученика Хогвартса.
Матч ЦСКА – УНИКС состоится в четверг, 2 марта, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.
Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию
Хорошие матчи.
Вернулись к основам.)
Идеальнее только - если все будут лучшими.)