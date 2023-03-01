Девонте Кейкок – в промо-ролике к матчу ЦСКА – УНИКС

Московский ЦСКА представил промо-ролик к предстоящему матчу второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

На этот раз в главной роли выступил тяжелый форвард . Новичок армейцев предстал в образе ученика Хогвартса.

Матч ЦСКА – состоится в четверг, 2 марта, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию