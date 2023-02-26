Станислав Еремин: «Матч с «Зенитом» будет для УНИКСа во многом ключевым в борьбе за победу в регулярном чемпионате Лиги ВТБ»

Теги ЦСКА УНИКС Станислав Еремин Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин отметил, что предстоящий матч против «Зенита» станет для казанской команды во многом определяющим в борьбе за первое место в регулярном чемпионате Единой лиги.

— В воскресенье у вас день рождения. Самым хорошим подарком стала бы победа над «Зенитом»?

— Ну, было бы приятно.

— В целом какие ожидания от предстоящей игры?

— Мы после несколько тревожного периода сыграли достаточно хороший матч с ЦСКА и одержали важную победу. Сейчас нам необходимо закрепить этот результат. Победа над ЦСКА дала нам по крайней мере шанс, чтобы бороться за первое место в регулярном чемпионате. Мне кажется, это главная интрига предстоящего матча: сумеем мы провести его на том же уровне, что с ЦСКА, и подтвердить свою игру. Если получится так, что нет — что ж, тогда борьба начинается сначала.

Что касается «Зенита», то он в связи с большими изменениями где‑то сейчас непредсказуем. Теоретически, конечно, они очень усилились, но как они реализуют это на площадке? По крайне мере все матчи с «Зенитом» выходили очень интересные, сложные. Надеюсь, что предстоящий матч будет таким же интересным, и, конечно, надеюсь на хороший для нас результат», — сказал Еремин.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице группы А (23-3), уступая ЦСКА (25-2). «Зенит» — на третьей строчке (18-8).

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