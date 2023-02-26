Станислав Еремин: «Матч с «Зенитом» будет для УНИКСа во многом ключевым в борьбе за победу в регулярном чемпионате Лиги ВТБ»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин отметил, что предстоящий матч против «Зенита» станет для казанской команды во многом определяющим в борьбе за первое место в регулярном чемпионате лиги.

— В воскресенье у вас день рождения. Самым хорошим подарком стала бы победа над «Зенитом»?

— Ну, было бы приятно.

— В целом какие ожидания от предстоящей игры?

— Мы после несколько тревожного периода сыграли достаточно хороший матч с ЦСКА и одержали важную победу. Сейчас нам необходимо закрепить этот результат. Победа над ЦСКА дала нам по крайней мере шанс, чтобы бороться за первое место в регулярном чемпионате. Мне кажется, это главная интрига предстоящего матча: сумеем мы провести его на том же уровне, что с , и подтвердить свою игру. Если получится так, что нет — что ж, тогда борьба начинается сначала.

Что касается « », то он в связи с большими изменениями где‑то сейчас непредсказуем. Теоретически, конечно, они очень усилились, но как они реализуют это на площадке? По крайне мере все матчи с «Зенитом» выходили очень интересные, сложные. Надеюсь, что предстоящий матч будет таким же интересным, и, конечно, надеюсь на хороший для нас результат», — сказал Еремин.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице группы А (23-3), уступая ЦСКА (25-2). «Зенит» — на третьей строчке (18-8).

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